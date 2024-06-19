Установлены правоохранители, которые совершили первые выстрелы по митингующим на Майдане

Работники Государственного бюро расследований установили правоохранителей, которые совершили первые выстрелы по митингующим во время протестов на Майдане Независимости в Києве 20 февраля 2014 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему командиру роты спецподразделения "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополе и одному из милиционеров этого подразделения. Они были непосредственными исполнителями массовых расстрелов активистов Майдана и фактически были первыми, кто начал стрельбу по митингующим.

Как установило следствие, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве эти милиционеры спецроты "Беркут" выполнили приказ высшего руководства и применили к участникам акций протеста огнестрельное оружие, снаряженное патронами со свинцовой картечью.

Непосредственно из-за них погибли трое митингующих, а еще трое были причинены огнестрельными ранениями разной степени тяжести.

Правоохранители отмечают, что их выстрелы фактически стали толчком к продолжению совершения умышленных убийств участников акций протеста, уже с применением нарезного табельного автоматического и снайперского огнестрельного оружия, бойцами спецподразделений Киевского "Беркута" (так называемая "черная рота") и внутренних войск.

Из-за их действий погибли 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные шаровые ранения.

После этих событий командир Севастопольского "Беркута" вместе с работниками возглавляемого подразделения во избежание ответственности сбежали в Севастополь, где впоследствии перешли на сторону врага и способствовали аннексии полуострова. По данному эпизоду преступных действий досудебное расследование продолжается.

За совершение этих преступлений командиру Севастопольского "Беркута" и его подчиненному грозит наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Дела Майдана

Напомним, в октябре 2023 года расследование дела по расстрелу митингующих на Майдане Незалежности в Киеве 18-20 февраля 2014 года было завершено. В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего президента Виктора Януковича и 9 экс-чиновников.

В январе 2024 года правоохранители завершили расследование уголовного производства и передали в суд материалы по 20 бывшим "беркутовцам". Они применили огнестрельное оружие против участников мирных акций протеста в феврале 2014 года, что привело к гибели безоружных активистов.