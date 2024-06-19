Лидер французских ультраправых не против военной помощи Украине

Формальный лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла заявил, что выступает за предоставление Украине боеприпасов, необходимых для самообороны, но не оборудования, которое может спровоцировать более широкую войну. Это, как пишет Bloomberg, ставит его относительно близко к позиции президента Франции Эммануэля Макрона по поводу роли Парижа в поддержке Киева, сообщает Зеркало недели.

Но, в отличие от президента, Барделла заявил, что выступает против отправки французских военных в Украину. Макрон считается одним из главных сторонников Киева, и его план включал возможную отправку военных инструкторов в Украину.

Барделла может стать премьером, если его ультраправая партия, де-факто лидером которой является Марин Ле Пен, одержит мощную победу на досрочных парламентских выборах во Франции.

"Я хочу, чтобы у Украины были боеприпасы и оборудование, которые ей нужны, чтобы выстоять. Но моя красная линия не изменится: никакого оборудования, которое может спровоцировать последствия" , - сказал он.

"Я против того, чтобы отправлять французских военных в Украину" , – добавил Барделла.

Связи партии Ле Пен с Россией вызвали вопросы о ее позиции в отношении Украины, и комментарии Барделлы могут уменьшить беспокойство в некоторых столицах стран ЕС из-за угрозы ослабления нового толчка в поддержку Киева, если "Национальное объединение" сформирует правительство после выборов.

Финансовые связи партии Ле Пен с РФ оказались под пристальным вниманием после того, как она взяла кредит в российском банке, который, по словам "Национального объединения", с тех пор уже выплачен.

Опросы показывают, что "Национальное объединение" может победить на досрочных парламентских выборах во Франции, но партия вряд ли получит абсолютное большинство.

Президент Франции объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и назначении парламентских выборов на 30 июня и 7 июля. Это произошло сразу после появления первых результатов на выборах в Европарламент, которые свидетельствовали о том, что партия Макрона проиграла ультраправому "Национальному объединению" Марин Ле Пен.

Лидер Франции сосредоточил свою кампанию в ЕС на вторжении России в Украину, изображая Ле Пен как союзницу российского диктатора Владимира Путина и представляя победу своей партии на выборах как решающую для Европы. Ле Пен в ответ позиционировала себя как "защитницу мира", критикуя комментарии Макрона по поводу отправки военных.