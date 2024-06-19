Партизаны выявили в Санкт-Петербурге центр подготовки наемников из Африки

Партизанское движение выявило подпольную базу подготовки контрактников из африканских стран в российском городе Санкт-Петербург.﻿ Со ссылкой на информацию партизанского движения "АТЕШ", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным "АТЕШ" на базе также проходит подготовку 101-й состав бронетанковой воинской части №68076.