Партизаны выявили в Санкт-Петербурге центр подготовки наемников из Африки
Партизанское движение выявило подпольную базу подготовки контрактников из африканских стран в российском городе Санкт-Петербург. Со ссылкой на информацию партизанского движения "АТЕШ", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По данным "АТЕШ" на базе также проходит подготовку 101-й состав бронетанковой воинской части №68076.
"За 2,5 года войны, армия России уничтожила сотни тысяч своих граждан и теперь, вынужденно пытается затыкать дыры наемниками из других стран. Мы подробно изучили распорядок дня в этом заведении, проследили за большинством фаст-фудов, где проводят свой досуг военные", – пишут партизаны.