К коммюнике Саммита мира присоединились 34 страны из обеих Америк

К коммюнике Саммита мира присоединилась Организация американских государств, в состав которой входят 34 страны, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Увеличилось представительство Американского континента, в частности Латинской Америки. Уже официально — Организация американских государств, объединяющая страны обеих Америк, Северной и Южной" , — сообщил глава государства.

Зеленский добавил, что Украина работает над увеличением количества подписавшихся и намерена начать работу над запуском рабочих групп по пунктам "формулы мира". Первая такая группа должна заниматься энергетической безопасностью.

Как сообщалось ранее, 19 июня к коммюнике состоявшегося в Швейцарии Глобального саммита мира присоединились Антигуа и Барбуда. Это государство не участвовало в саммите.