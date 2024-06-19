Генштаб: Оккупанты значительно активизировались на Краматорском направлении

За сутки 19 июня украинские Силы обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и 3 пункта управления противника. Всего на фронте произошло 122 боевых столкновения.﻿﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ 19 июня по состоянию на 22:00.

Российские войска нанесли по территории Украины три ракетных и 38 авиационных ударов с применением 55 КАБ, также задействовали 533 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам по ствольной и реактивной артиллерии, минометам, стрелковому оружию и вооружению боевых машин.

На Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации шесть раз безуспешно атаковали в районах Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении противник предпринял 11 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Кругляковка.

На Лиманском направлении российские войска 15 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Невского, Тернов и Серебрянского леса.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты совершили девять штурмовых действий в районах Верхнекаменского, Раздолевки и микрорайона Часового Яра - Новый.

Значительно активизировал свои усилия агрессор на Краматорском направлении. При поддержке авиации российские оккупанты 17 раз штурмовали позиции наших защитников из района Бахмута. Бои шли вблизи Богдановки, Калиновки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки. Ситуация напряжена. Еще пять боеприкосновений продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий по сдерживанию противника на указанном направлении.

На Торецком направлении оккупанты предприняли шесть попыток прорвать оборонительные рубежи наших защитников восточнее Северного. Украинские воины отразили четыре атаки врага, еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении русские войска сохраняют высшую активность. Количество боеприкосновений возросло до 43. При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) захватчики продолжают нажим на боевые порядки защитников Украины вблизи Александрополя, Новоолександр , Новоселовки Первой и Карловки. Нашими воинами отражена 31 вражеская атака. 12 боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий по истощению и сдерживанию противника на указанном направлении.

На Кураховском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. С начала суток здесь произошло 10 боеприкосновений. Напряженная ситуация остается в районе Красногоровки, где враг сохраняет значительную активность. Подразделения украинской армии проводят мероприятия по наращиванию устойчивости обороны.

На Времовском и Ореховском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.