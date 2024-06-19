Глава МАГАТЭ объяснил, почему не хочет "вмешиваться в сферу политических заявлений"

Для МАГАТЭ абсолютно понятно, что Запорожская АЭС является украинским ядерным объектом, но оно не называет постоянно Россию воровкой, потому что это может помешать технической работе МАГАТЭ по обеспечению безопасности станции. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, сообщает Укринформ.

"МАГАТЭ играет здесь очень конкретную роль, потому что оно является единственной международной организацией, которая размещена и постоянно работает на оккупированной территории – на украинской территории, которая была оккупирована, – в частности, на объекте инфраструктуры, принадлежащей Украине, но находящегося под российским управлением. Это неприятно слышать или говорить, но такова реальность" , - прокомментировал Гросси обвинения в недостаточно решительной позиции МАГАТЭ по оккупации Россией Запорожской АЭС.

По его словам, это означает, что "для того, чтобы мы могли защитить этот объект, эффективно там работать, нам нужно сосредоточиться на технической работе, которую мы должны там выполнять".

"И это очень деликатный баланс, потому что совершенно очевидно: я взаимодействую с украинским правительством - и нет никаких проблем с Президентом, министром иностранных дел, министром энергетики, ядерным регулятором и всем сообществом в Украине, - но я также должен взаимодействовать с российским менеджментом и даже с их правительством, поскольку они контролируют ситуацию. Дискуссия здесь не о том, хорошо это или плохо. Для МАГАТЭ абсолютно понятно, что это украинский объект" , - сказал он.

Согласно гендиректору МАГАТЭ, если бы он "стал вмешиваться в сферу политических заявлений", то это не облегчило бы его работу. "Это усложнило бы ее, если не сделало невозможным", - убежден он.

Таким образом, как отметил Гросси, "ситуация для МАГАТЭ уникальна, поскольку нам нужно иметь функциональные рабочие отношения с Россией" как оккупирующим государством.

"Чтобы было еще понятнее. Украинцы любят, когда все очень четко. Если я приду и скажу кому-то: "Ты должен уйти, ты – вор, ты – тот или иной", то на следующий день мне будет очень тяжело работать. Работать над ядерной и физической безопасностью и другими очень техническими вещами, которые мы должны защищать" , - заявил гендиректор МАГАТЭ.

По словам Гросси, его роль состоит "в том, чтобы избежать ядерной аварии", а для этого "позиция Агентства должна быть очень сбалансированной".