В Краснодарском крае РФ пожары на НПЗ и нефтебазе после атаки беспилотников

Российские телеграм-каналы сообщили, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Адыгее. Позже губернатор Адыгеи подтвердил эту информацию, сообщает Украинская правда.

По данным телеграм-канала Baza, атака на завод началась около 2:30 ночи по местному времени.

По предварительным данным, дроны были подавлены и сбиты, однако обломки одного из БПЛА врезались в цистерну, после чего начался пожар.

Astra отмечает, что жители поселка Энем в Адыгее и поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о взрывах и пожарах.

В телеграм-каналах добавили, что на данный момент официальная информация отсутствует.

Соцсети сообщают об атаке дронов на НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Видео: Baza pic.twitter.com/zclvhnVvRL — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 20, 2024

Впоследствии в оперштабе Кубани заявили, что "информация о пожаре на Афипском НПЗ не является достоверной".

Вместе с тем, российские экстренные службы сообщили, что получили четыре обращения от жителей о взрывах в поселке Афипский на Кубани.

Утром российское пропагандистское издание РИА Новости сообщило, что средства российской ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанией, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

О возможных попаданиях и пожарах пропагандисты не сообщают.

Позже губернатор Адыгеи подтвердил информацию об атаке.

"Сегодня ночью в результате атаки беспилотника произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем Тахтамукайского района" , – отметил он.

Чиновник уверяет, что пожар на площади 400 квадратных метров потушили в 6 утра, и якобы обошлись без пострадавших.