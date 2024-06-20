На Виннитчине обломки "Шахеда" повредили объект критической инфраструктуры – ОВА

В результате падения обломков сбитых "Шахедов" в Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры, сообщает Украинская правда.

"Суспільне Винница" сообщало о попадании в объект критической инфраструктуры.

Однако позже глава ОВА Сергей Борзов написал, что на территории Винницкой области противовоздушная оборона работала по 4 вражеских "Шахедах" и все сбила.

"В результате противовоздушного боя обломками "Шахеда" поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет" , – сообщил он.

Глава ОВА добавил, что сейчас ведутся соответствующие работы по ликвидации последствий.