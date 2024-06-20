Курс валют НБУ на 20 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 20 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 июня, снизился до отметки 40.5381 за 1 доллар.

Евро подорожал на 13 коп до 43.5744 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 51.6111 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 18 коп до 45.8472 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 8 коп до 10.0638 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.538 100 EUR Евро 43.574 400 GBP Фунт стерлингов 51.611 100 CHF Швейцарский франк 45.847 200 PLN Польский злотый 10.063 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.