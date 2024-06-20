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Курс валют НБУ на 20 июня

Курс валют НБУ на 20 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 20 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 июня, снизился до отметки 40.5381 за 1 доллар.

Евро подорожал на 13 коп до 43.5744 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 51.6111 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 18 коп до 45.8472 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 8 коп до 10.0638 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.538100 --0.0112
EUR Евро 43.574400 +0.1258
GBP Фунт стерлингов 51.611100 +0.2189
CHF Швейцарский франк 45.847200 +0.1784
PLN Польский злотый 10.063800 +0.0849

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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