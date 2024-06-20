Ночной обстрел Украины: ПВО сбила 5 ракет и 27 беспилотников Shahed

В ночь на 20 июня войска РФ нанесли массированный воздушный удар по Украине. Противовоздушная оборона уничтожила 5 ракет и 28 беспилотников.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего враг применил 9 ракет разных типов и 27 ударных БПЛА:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – воздушное пространство над акваторией Каспийского моря);

3 баллистических ракеты "Искандер-М" (из Воронежской области РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из воздушного пространства над акваторией Азовского моря);

27 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков – Приморско-Ахтарск, РФ).

"Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – Восток Украины, в частности, Днепропетровщина" , – сообщил Олещук.

В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушных цели:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

27 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины.