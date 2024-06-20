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Силы обороны ликвидировали 1170 российских оккупантов и 45 артсистем

Силы обороны ликвидировали 1170 российских оккупантов и 45 артсистем
Фото: Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 529 750 оккупантов, 1130 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 20 июня составили:

  • личного состава – около 530 920 (+1170) человек,
  • танков – 7987 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 15337 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 14052 (+45) ед,
  • РСЗО – 1105 (+1) ед,
  • средства ПВО – 859 (+2) ед,
  • самолетов – 359 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11260 (+39),
  • крылатые ракеты – 2298 (+1),
  • корабли/катера – 28 (+0) ед,
  • подлодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19134 (+56) ед,
  • специальная техника – 2357 (+6).

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