Силы обороны ликвидировали 1170 российских оккупантов и 45 артсистем
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 529 750 оккупантов, 1130 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 20 июня составили:
- личного состава – около 530 920 (+1170) человек,
- танков – 7987 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 15337 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 14052 (+45) ед,
- РСЗО – 1105 (+1) ед,
- средства ПВО – 859 (+2) ед,
- самолетов – 359 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11260 (+39),
- крылатые ракеты – 2298 (+1),
- корабли/катера – 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19134 (+56) ед,
- специальная техника – 2357 (+6).