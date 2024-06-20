Белый дом о визите Путина в КНДР: Россия хочет собрать свою коалицию

Россия стремится собрать коалицию с другими странами, такими как КНДР, Иран, Сирия и, в определенной степени, Китай, однако это не поможет ей в противостоянии целому демократическому миру, который продолжает обеспечивать мощную поддержку Украины, сообщает Укринформ.

Так прокомментировал в среду визит Путина в Северную Корею старший директор по Европе Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер.

«О встрече Путина и Ким Чен Ина в Пхеньяне и всей помпезности и великолепия, отражающих тоталитарный характер режим в КНДР, очевидно, что речь идет о расширении партнерства», - отметил представитель администрации США.

В то же время, по его словам, это свидетельствует о том, где оказалась Россия на мировой арене.

«Ее ближайшими партнерами в мире стали Северная Корея, Иран, Сирия, а затем в определенной степени Китай, который хоть и не дает России оружия, но присылает много продукции двойного назначения для производства передовых систем вооружения», - отметил Карпентер.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о нитроцеллюлозе для изготовления порохов, оптике, станках для российского ВПК. И это, по его словам, усугубляет угрозу для Украины, а также для европейской безопасности.

«Это, в широком смысле, коалиция, которую собирает Россия. Но сравните ее с коалицией из 50 стран в Контактной группе по обороне Украины, а затем с примерно 100 странами, которые поддержали принципы Устава ООН в Швейцарии, и вы увидите явный контраст», - подытожил представитель Совета нацбезопасности Белого дома.

Как сообщалось, российский диктатор Путин находится в среду с первым за последние 24 года государственным визитом в Северную Корею. По информации российских СМИ, Ким Чен Ын на встрече с Путиным в Пхеньяне выразил полную поддержку войны РФ против Украины и пообещал усилить стратегическое сотрудничество с Москвой. Ким и Путин подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которым отношения между двумя странами повышены до уровня союзнических и обязывает стороны оказывать взаимную помощь в случае агрессии против одной из них.