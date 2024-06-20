Россияне ночью атаковали энергетическую инфраструктуру – "Укрэнерго"

В ночь на 20 июня Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины, повреждены объекты в четырех областях.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Сегодня ночью российские БПЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины.

Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях. Последствия уточняются" , – говорится в сообщении.

Отметим, ПВО сбила 5 ракет и 27 "Шахедов". В Воздушных силах назвали основным направлением удара восток Украины, в частности, Днепропетровщину.