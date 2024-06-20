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Дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ: возник пожар

Дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ: возник пожар

Губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров сообщил об атаке дронов в двух округах, на одной нефтебазе возник пожар, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК, российские Telegram-каналы.

Сообщается, что горит резервуар Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе. По словам Егоров, дрон якобы взорвался в воздухе, пострадавших нет.

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По данным Telegram-канала Mash, Платоновскую нефтебазу атаковали минимум три украинских дрона-камикадзе.

Предыстория:

  • Ранее российские телеграм-каналы сообщили, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Адыгее. Позже губернатор Адыгеи подтвердил эту информацию.
  • Утром российское пропагандистское издание РИА Новости сообщило, что средства российской ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

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