Дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ: возник пожар
Губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров сообщил об атаке дронов в двух округах, на одной нефтебазе возник пожар, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание РБК, российские Telegram-каналы.
Сообщается, что горит резервуар Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе. Обломки еще одного беспилотника обнаружили в Первомайском муниципальном округе. По словам Егоров, дрон якобы взорвался в воздухе, пострадавших нет.
По данным Telegram-канала Mash, Платоновскую нефтебазу атаковали минимум три украинских дрона-камикадзе.
Предыстория:
- Ранее российские телеграм-каналы сообщили, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Адыгее. Позже губернатор Адыгеи подтвердил эту информацию.
- Утром российское пропагандистское издание РИА Новости сообщило, что средства российской ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.