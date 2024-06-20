МАГАТЭ: Россияне не планируют перезапускать оккупированную Запорожскую АЭС

Пока между МАГАТЭ и Россией есть четкое понимание, что перезапуска оккупированной украинской ЗАЭС не будет. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщает Укринформ.

"Я думаю, что это очень важный момент, поскольку РФ не намерена выводить станцию из эксплуатации. Пока они контролируют ее, они дают понять, что не планируют выводить ее из эксплуатации. Поэтому мы поднимали этот вопрос. Мы обсуждали его. И во время мой последний раунд технических переговоров в Калининграде был достигнут четкого понимания в том смысле, что перезапуска или, точнее, немедленного перезапуска не будет" , - прокомментировал Гросси вопрос о возможности перезапуска Россией оккупированной ЗАЭС.

По словам Гросси, МАГАТЭ также указало российской стороне "на необходимость проведения систематической оценки безопасности всей площадки, станции и реакторов, прежде чем рассматривать даже возможность перезапуска".

Гендиректор МАГАТЭ также заявил, что агентство изучает вопрос истечения срока эксплуатации ядерного топлива на ЗАЭС, и кроме контактов с украинским ядерным регулятором и американской компанией-производителем ядерного топлива Westinghouse сейчас ведет "техническую дискуссию" с российской стороной. По его словам, теоретически Россия может загрузить свое собственное топливо на ЗАЭС, однако пока он не знает, планируют ли россияне это сделать.

"Ну, опять же. Они оккупируют то, что принадлежит Украине. Поэтому любое действие в этом случае теоретически недействительно из-за этого первичного акта завладения" , - прокомментировал Гросси вопрос, какой будет реакция МАГАТЭ в случае загрузки Россией собственного топлива на оккупированную ЗАЭС.

По его словам, МАГАТЭ следует только с технической точки зрения за решениями российской оккупационной администрации на ЗАЭС.