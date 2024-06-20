СМИ: Британия и США поссорились из-за вступления Украины в НАТО

Великобритания и США враждуют из-за отношений Украины с НАТО, после того как американские чиновники заявили, что ее путь к членству не следует называть "необратимым", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Telegraph.

Вашингтон обеспокоен планами дать президенту Украины Владимиру Зеленскому новые гарантии членства в НАТО на саммите в Вашингтоне, который состоится в следующем месяце.

В то же время Британия поддержала предложение некоторых европейских государств-членов охарактеризовать путь Украины к вступлению в альянс как "необратимый" в совместном заявлении.

Однако Соединенные Штаты считают, что формулировки должны быть смягчены, описывая процесс как "хорошо освещенный мост" к членству без конкретных сроков.

По информации The Telegraph, на предстоящем саммите НАТО не будет никаких дополнительных заверений по поводу сроков вступления Украины, но будут предоставлены новые гарантии безопасности со стороны членов альянса.

Вступление Украины в НАТО

С началом полномасштабной войны мечты Украины о вступлении в НАТО обрели осязаемые контуры. Киев подал официальную заявку на членство в Альянсе, знаменуя собой важный шаг на этом пути.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден не исключил других вариантов защиты Украины от повторного вторжения России, вступление в НАТО остается для Киева историческим приоритетом. Украинские власти уверены, что при наступлении благоприятных условий членство может быть оформлено в считанные недели.