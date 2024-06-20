Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ в Сирии

Военные Соединенных Штатов заявили, что ликвидировали высокопоставленного члена террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Сирии. Об этом говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает Европейская правда.

Согласно заявлению, 16 июня CENTCOM нанес авиаудар в Сирии, в результате которого погиб высокопоставленный член и координатор ИГИЛ Усама Джамал Мухаммед Ибрагим аль-Джанаби.

"Его смерть подорвет способность ИГИЛ обеспечивать ресурсами и осуществлять террористические атаки" , – отмечают военные США.

По их словам, гражданские лица в результате этого удара не пострадали.

"CENTCOM вместе с союзниками и партнерами в регионе будет продолжать операции по ослаблению оперативных возможностей ИГИЛ и обеспечению его окончательного поражения" , – указали военные.

На прошлой неделе в Испании ликвидировали фонд Iam Foundation – многоязычный мультимедийный центр, связанный с террористической группировкой "Исламское государство".