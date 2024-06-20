Минобороны запустило новый чат-бот "Армия+"

Министерство обороны сообщило о запуске чат-бота "Армия+", который призван помочь военнообязанным, военным и их семьям, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

"В Украине запущен новый чат-бот Армия+, созданный для оказания поддержки военным, гражданским лицам и их семьям".

Чат-бот доступен по ссылке и предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов.

Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать соответствующую категорию вопросов.