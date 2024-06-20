МАГАТЭ не может заставить РФ покинуть Запорожскую АЭС – Гросси

Международное агентство по атомной энергии не имеет полномочий для принудительного выполнения своих резолюций, в том числе призывающих Россию к срочному выводу всего несанкционированного персонала из Запорожской АЭС и к немедленному возвращению станции под контроль компетентных органов Украины. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщает Укринформ.

"Опять же, МАГАТЭ не имеет полномочий для принудительного выполнения резолюций, а тем более резолюций, предусматривающих применение военной силы - поскольку то, что вы говорите мне, означает, что мы должны выгнать людей из Запорожской атомной электростанции. Следовательно, это уже за рамками (полномочий МАГАТЭ, – ред.)" , - прокомментировал Гросси вопрос о том, как МАГАТЭ планирует обеспечить выполнение своих резолюций, особенно по немедленному выводу несанкционированного персонала из ЗАЭС.

Наряду с этим, он указал на то, что в принятых резолюциях "не идет речь о том, что МАГАТЭ должно это сделать". "Резолюции говорят о том, что Россия должна покинуть станцию. Они не говорят, что МАГАТЭ обеспечит выполнение этого; ни одна международная организация не может сделать это" , - заявил Гросси.

По его словам, в МАГАТЭ обсуждался вопрос присутствия РФ в организации, а многие страны-участницы, но также директивные органы агентства осудили российские действия в Украине.

Комментируя вопрос о наказании России согласно Уставу МАГАТЭ за захват украинской ЗАЭС, он заявил, что "это вопрос не к генеральному директору", а к государствам-членам организации, "хотят ли они что-либо делать".