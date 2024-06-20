Непогода накроет почти всю Украину: возможны сильные дожди, грозы, град и шквалы

Почти во всех регионах Украины 20 июня возможны сильные дожди, грозы, град и шквалы, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

20 июня в Украине, кроме запада — грозы. Днем в отдельных районах центральных, южных и восточных областей — град и шквалы 15-20 м/с.

Установлен первый уровень опасности, "желтый".

Синоптическая карта

Как сообщалось, в июне 2024 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется несколько выше нормы.