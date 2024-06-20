В Израиле признали, что ХАМАС невозможно уничтожить: Это идеология

Главный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил 19 июня, что группировка ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) не может быть уничтожена. Это вызвало немедленную реакцию со стороны правительства Израиля, которое подтвердило, что по-прежнему считает целью уничтожение этой группировки боевиков, сообщает Радио Свобода.

Более восьми месяцев боевых действий, спровоцированных нападением ХАМАСа на Израиль 7 октября, не смогли вытеснить исламистских боевиков из Сектора Газы, но повлекли за собой масштабные разрушения, отмечает агентство AFP.

"Сказать, что мы собираемся заставить ХАМАС исчезнуть, - значит бросить людям песок в глаза. Если мы не предоставим альтернативу, в конце концов у нас будет ХАМАС. ХАМАС - это идеология, мы не можем уничтожить идеологию" , - заявил контрадмирал Хагари израильскому "13 каналу". ﻿

Его комментарии немедленно раскритиковала администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Наступление в Газе не прекратится, пока "ХАМАС" не победит, сказали в администрации Нетаньяху.

"Кабинет по вопросам политики и безопасности, возглавляемый премьер-министром Нетаньяху, определил как одну из целей войны уничтожение военного и административного потенциала ХАМАСа" , - говорится в заявлении офиса главы правительства.

По данным агентства AFP, основанным на официальных данных Израиля, в результате нападения 7 октября 2023 года в Израиле погибли 1194 человека, преимущественно мирные жители.

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