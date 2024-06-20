"Укрэнерго" увеличило количество отключений из-за атаки РФ
Днем 20 июня в Украине будет больше отключений электричества - "Укрэнерго" увеличило ограничение из-за ночной атаки РФ.
Об этом говорится в сообщении компании.
"В результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00", – отметило "Укрэнерго".
Об изменениях в графиках можно узнать на сайтах облэнерго и их соцсетях.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Напомним, ночью российские войска нанесли удары по энергообъектам в четырех областях. В частности, атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК.