СМИ: Еврокомиссия введет пошлину на ряд украинских товаров

Еврокомиссия рассматривает возможность в ближайшее время ввести ввозную пошлину на украинские яйца и сахар, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Euronews.

Да, импорт украинских яиц уже на уровне лимита на поставки в ЕС. Поэтому, скорее всего, ЕК вернет ввозную пошлину на эту украинскую продукцию в течение следующих двух недель.

Издание пишет, что новая схема свободной торговли, которая вступила в силу 6 июня, включает в себя автоматический защитный механизм. Его целью является защита отдельных "чувствительных" европейских секторов, таких как яйца, птица, сахар, кукуруза, лущеное зерно, овес и мед от резкого роста импорта вследствие отмены квот и пошлин.

Отмечается, что ЕК имеет право привлечь "экстренное торможение" и снова ввести тарифные квоты на импорт определенных товаров из Украины, если их объемы будут выше среднего показателя импорта за период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Кроме того, импорт сахара также превышает предел экстренного торможения.

Однако Люк Верне из аналитического центра FarmEurope ранее рассказывал Euronews, что часть поступающего в ЕС украинского сахара может иметь статус внутренней переработки – импортируется для реэкспорта – что может повлиять на оценку Комиссии.

Если же будет достигнут триггерный уровень и для сахара, тарифы будут повторно активированы в течение максимум 14 дней.