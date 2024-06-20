Генштаб: На фронте сегодня уже 47 столкновений, на Покровском направлении ситуация напряженная

С начала суток на передовой произошло 47 боевых столкновений. Больше атак оккупантов зафиксировано на Покровском направлении, сейчас там продолжается 10 столкновений, ситуация напряженная. Также оккупанты активизировались на Торецком направлении, вблизи Шумов и Нью-Йорка.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:00 20 июня.

За сутки на фронте зафиксировано 158 боевых столкновений.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг в общей сложности нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением 3 ракет, 53 авиационных удара (в частности, сбросил 76 УАБ), совершил более 4000 обстрелов, 89 из них - из реактивных систем залпов огня.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, четыре артиллерийских средства, три средства ПВО, станцию РЭБ, радиолокационную станцию и еще один важный объект противника.

Сегодня по состоянию на это время произошло 47 боевых столкновений. Захватчики произвели 523 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Купянском направлении продолжаются 5 штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага близ Стельмаховки уже отбиты. Ситуация контролируется.

На Северском направлении происходит сражение в районе Раздолевки. А четыре попытки захватчиков продвинуться вперед наши воины возле этого населённого пункта уже отбили. Утраты противника уточняются.

На Краматорском направлении с начала суток произошло шесть боеприкосновений. Три атаки вблизи Ивановского и Андреевки отбиты, ведутся боевые действия в районах Клещеевки и Калиновки. Российский агрессор удачи не имеет.

Враг активизировался на Торецком направлении – сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается сражение.

Особенно активным противником остается на Покровском направлении. Уже с начала суток предпринял 12 попыток прорвать нашу оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького. Из них еще десять продолжается. Ситуация напряженная, Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов. Вчерашняя активность захватчиков на направлении привела к потере ими 245 человек убитыми и ранеными. Уничтожены одна ББМ, артсистема и автомобиль. Повреждены две боевые бронированные машины, четыре пушки и два авто врага.

На Кураховском направлении продолжаются семь атак захватчиков в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковеевки. Ситуация под контролем сил обороны.

На Времивском направлении враг пытается продвинуться из Водяного района. Наши подразделения сдерживают неприятеля огнем.

На остальных направлениях активных наступательных действий оккупанты не проводили.