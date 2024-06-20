Послы стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России

Послы стран Европейского союза согласовали 14-й пакет санкций против России, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение председательства Бельгии в ЕС в Twitter.

"Послы стран ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что новый пакет предусматривает новые целенаправленные меры и максимально усиливает воздействие существующих санкций, закрывая лазейки.

Санкции ЕС против России

С начала масштабного вторжения в Украину Евросоюз ввел уже 13 пакетов санкций, направленных на ослабление российской экономики и военных возможностей. Работа над 14-м пакетом санкций в самом разгаре, и в него, как ожидается, войдут новые ограничения против 21 российской компании.

Помимо ужесточения санкций, по словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, новый пакет также направлен на то, чтобы сделать обход существующих ограничений более сложным для бизнеса.

Помимо этого ранее сообщалось, что послы ЕС не могли утвердить новый пакет ограничений против России из-за того, что его заблокировала Германия.