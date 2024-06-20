Воздушные силы: ПВО сбила крылатые ракеты в прифронтовой зоне

Ночью 20 июня противовоздушная оборона сбила крылатые российские ракеты в прифронтовой зоне, они не залетали в глубь территории Украины.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

"Российские крылатые ракеты, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, заходили с юго-восточного направления и были сбиты противовоздушной обороной в прифронтовой зоне Днепропетровской области" , – говорится в сообщении.

Также воздушные силы опубликовали фото с обломками ракет.

Напомним, ПВО сбила все четыре крылатые ракеты, которые ночью запустила Россия по Украине. Под ударом находились объекты энергетической инфрастуруктуры.