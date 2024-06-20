В результате обстрелов РФ на двух энергообъектах ранены 7 работников – Минэнерго

В Украине во время последних атак 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.﻿ Об этом говорится в сообщении Минэнерго, сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, один из них - в тяжелом состоянии.

"С травмами различной степени тяжести каретами скорой помощи они направлены в больницу" , - сообщили в Министерстве.

Напомним, российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно повреждено оборудование станции.

Ранее Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.