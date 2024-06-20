Полиция открыла производство из-за погрома на могилах военных

Столичные полицейские открыли уголовное производство по факту погрома, который неустановленные лица совершили ночью в четверг на могилах украинских военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Андрея "Джуса" Пильщикова и Павла "Инвестора" Петриченко. Об этом рассказала заместитель начальника отдела коммуникации Киева. Ужас, сообщает Укринформ.

"У нас начато уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины – надругательство над могилой. В настоящее время принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению преступления" , – отметила она.

Ранее невеста Коцюбайло парамедик Алина Михайлова написала в Фейсбуке, что на могилах этих трех погибших воинов на Аскольдовой могиле в четверг ночью неизвестные "совершили разгром".