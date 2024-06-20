В ГУР рассказали подробности поражения российских катеров 30 мая
Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало подробности поражения четырех скоростных транспортно-десантных российских катеров типа "Тунец" во временно оккупированном Крыму 30 мая 2024 года, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
"Последние несколько операций, которые мы видели, были продуманы и распланированы. Когда Magura пробивает морскую фортификацию или заграждения, а затем следующий дрон, собственно, идет прямо в цель. Как мы видели во время поражения сразу 4 скоростных катеров типа "Тунец". Авиация, артиллерия и стрелковое вооружение не сработали. И один дрон Magura поразил 4 скоростных катера. И это очень хороший результат".
Что предшествовало:
- Источник "Украинской правды" в ГУР сообщил, что в ночь на 30 мая украинские морские дроны "Магура V5" атаковали и поразили катера захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.
- Впоследствии Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа.