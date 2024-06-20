В ГУР рассказали подробности поражения российских катеров 30 мая

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало подробности поражения четырех скоростных транспортно-десантных российских катеров типа "Тунец" во временно оккупированном Крыму 30 мая 2024 года, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Последние несколько операций, которые мы видели, были продуманы и распланированы. Когда Magura пробивает морскую фортификацию или заграждения, а затем следующий дрон, собственно, идет прямо в цель. Как мы видели во время поражения сразу 4 скоростных катеров типа "Тунец". Авиация, артиллерия и стрелковое вооружение не сработали. И один дрон Magura поразил 4 скоростных катера. И это очень хороший результат".

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