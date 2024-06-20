Полиция разыскивает женщину, которая осквернила могилы военных в Киеве

Столичные правоохранители установили, что могилы погибших военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова на Аскольдовой могиле осквернила женщина, ее личность устанавливают и ищут, вандалке грозит тюремное заключение, сообщает Украинская правда.

"Информация о происшествии поступила в столичную полицию сегодня от охранника парка "Аскольдова могила". По его информации, неизвестная женщина повредила портреты павших военнослужащих, побила лампадки на могилах и вырвала цветы" , – говорится в сообщении.

Правоохранители обнародовали скриншот видео уничтожения могил неизвестной павших защитников.

Фото: t.me/kyiv_pro_office

Сейчас осуществляются оперативные следственные и розыскные действия для установления личности женщины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование проводят следователи Печерского управления полиции г. Киева.

Перед этим военнослужащая Алина Михайлова сообщила, что в Киеве на Аскольдовой могиле в ночь на 20 июня неизвестные повредили могилы погибших военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова. Она опубликовала ролик, в котором говорит, что вандалы побили портреты и разрисовали флаги на могилах погибших, а также повредили лампадки.