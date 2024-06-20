В Польше заявили об ускорении подготовки соглашения по безопасности с Украиной

Польский депутат и председатель совета по вопросам сотрудничества с Украиной Павел Коваль заявил об ускорении работы над двусторонним соглашением по безопасности между странами, сообщает Европейская правда.

Политик отметил, что соглашение вскоре будет готово. При этом, по его словам, документ станет лишь дополнением, поскольку Польша уже более двух лет поддерживает Украину в военном плане.

"Сейчас ускоряется работа над соглашением по безопасности между нашими странами. Вскоре оно будет готово, но это соглашение, с нашей точки зрения, будет лишь дополнением, некой вишенкой на торте. Ведь весь процесс военной поддержки Украины продолжается уже более двух лет, и, без сомнения, Польша была первой в этом процессе" , – подчеркнул он.

Коваль отметил, что самый большой вызов сейчас – это обеспечить защиту украинских городов, дать надежду солдатам, которые воюют на фронте, что они получат поддержку, а также гарантировать Украине возможность реальной обороны.

"Реальная оборона – это также (возможность) атаковать стратегические военные объекты на российской территории" , – подчеркнул Коваль.

Ранее сообщалось, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Польшей могут финализировать и подписать до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.