В Польше перевернулся автобус с украинцами: пострадали 14 человек
20 июня в Польше, возле города Красностав, перевернулся автобус с украинцами. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает RMF FM.
Так, около 6:50, на национальной дороге № 17, возле Красностава, автобус с гражданами Украины съехал в кювет. Поэтому транспорт перевернулся на бок.
В тот момент в автобусе находились 58 человек. Из них 14 получили ранения, 13 были отправлены в больницу. Среди пострадавших – двое детей.
Полиция сообщила, что это был польский автобус, следовавший из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.
ДТП с украинцами в Польше
Отметим, что это не первое ДТП, которое происходит с украинцами в Польше. Так, в мае в городе Гданьск два украинских подростка погибли в ДТП. Парни, убегая от полиции, на бешеной скорости влетели в дерево.
Также в начале мая в Варшаве произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека. Среди жертв - двое граждан Украины.