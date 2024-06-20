В Польше перевернулся автобус с украинцами: пострадали 14 человек

20 июня в Польше, возле города Красностав, перевернулся автобус с украинцами. Пострадали 14 человек, в том числе двое детей, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает RMF FM.

Так, около 6:50, на национальной дороге № 17, возле Красностава, автобус с гражданами Украины съехал в кювет. Поэтому транспорт перевернулся на бок.

В тот момент в автобусе находились 58 человек. Из них 14 получили ранения, 13 были отправлены в больницу. Среди пострадавших – двое детей.

Полиция сообщила, что это был польский автобус, следовавший из Киева в Варшаву. Водитель автобуса был трезв.

ДТП с украинцами в Польше

Отметим, что это не первое ДТП, которое происходит с украинцами в Польше. Так, в мае в городе Гданьск два украинских подростка погибли в ДТП. Парни, убегая от полиции, на бешеной скорости влетели в дерево.

Также в начале мая в Варшаве произошла смертельная авария, в результате которой погибли три человека. Среди жертв - двое граждан Украины.