В Минцифры рассказали, как будет работать е-бронирование в "Дії"

Процесс бронирования работника в "Дії" будет происходить в течение часа с подачи соответствующего заявления руководителем, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач в эфире телемарафона.

"Все процессы будут происходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован он или нет. А сам работник сможет увидеть информацию о "брони" в приложении Резерв+ в военно-учетном документе", - заявила она.

Если человек захочет распечатать себе бумажный документ, то это также будет предусмотрено, говорит Ткач.

Бронирование будет действовать для тех предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики Украины или обеспечивают потребности Сил обороны. На бронирование могут рассчитывать граждане, если:

Работник работает в указанных категориях компаний,

Есть в перечне реестра военнообязанных.

Имеет трудовые отношения, подтверждающие, что лицо действительно трудоустроено на предприятии.

Напомним:

Кабинет министров поддержал постановление о запуске электронного сервиса бронирования на портале "Дія".

Сообщалось, что правительственное постановление о запуске электронного бронирования через "Дію" будет готово в ближайшее время, а работа над функционалом займет три-четыре недели.