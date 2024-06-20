Рост экономики Украины замедлился из-за обстрелов и дефицита электричества

В мае 2024 г. ВВП Украины вырос на 3,7% по сравнению с маем прошлого года. В итоге за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,3%. Об этом говорится в сообщении Минэкономики, сообщает РБК-Украина.

"Увеличение интенсивности боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов и дефицит электроэнергии - все это, к сожалению, сдерживало рост экономики в мае этого года" , - заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, рост ВВП продолжился благодаря высоким темпам экспорта в условиях стабильной работы Украинского морского коридора, а также высокому спросу на строительные услуги, который поддерживается финансированием восстановления инфраструктуры.

По данным министерства, ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также разрушение энергетической инфраструктуры.