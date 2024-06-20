США не видят возможности быстрого прекращения войны в Газе – Politico

Представители администрации президента США Джо Байдена все больше сомневаются в том, что Израиль и террористическая группировка ХАМАС достигнут всеобъемлющего соглашения о прекращении огня в Газе в рамках нынешних договоренностей. Об этом Politico на условиях анонимности сообщили четыре американских чиновника, сообщает Европейская правда.

По словам двух собеседников, Израиль и ХАМАС расходятся во мнениях относительно того, как завершить войну – эти разногласия могут перечеркнуть все перспективы соглашения.

Стороны в целом согласны с условиями, предусмотренными в рамках первой фазы о приостановлении огня в течение шести недель, выводе израильских войск из населенных районов Газы, а также обмене заложников на палестинских заключенных, говорится в материале.

Один из чиновников отметил, что "камнем преткновения" является вторая фаза плана, согласно которой Израиль и ХАМАС должны попытаться договориться о прекращении всех боевых действий и освобождении оставшихся заложников.

Террористическая группировка хочет, чтобы Еврейское государство согласилось на полный вывод войск из Газы. Но израильские власти заявили, что не согласятся на полный вывод войск из анклава, пока их силы полностью не ликвидируют ХАМАС.

Politico отмечает, что боевики не подпишут ни одной части соглашения – даже начального прекращения огня – пока Израиль не согласится на их требования.

Ни одна из сторон не демонстрирует признаков готовности к компромиссу, что вызывает беспокойство у администрации Байдена, что боевые действия будут продолжаться еще несколько месяцев, утверждают источники.