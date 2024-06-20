В разведке описали судьбу оккупантов, казнивших украинских военных

Причастных захватчиков к недавней казни украинцев идентифицировали. Вопрос справедливого возмездия - это лишь вопрос времени, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Озвученная информация собственно сделана для того, чтобы и враг знал, что о них известно все и они не скроются", - подчеркнул представитель ГУР.

Как отметил Юсов, лучший шанс для российских военных преступников - это сдача в руки украинского правосудия.

"А в противном случае справедливость их догонит, но другим способом", - добавил Андрей Юсов.

Напомним, что накануне российские оккупанты расстреляли четырех украинских пленных возле Роботиного Запорожской области. Разведка идентифицировала причастных захватчиков.

Казни украинских военных

Следует отметить, что украинские правоохранители зафиксировали более 60 случаев казней украинских военных захватчиками РФ.

Накануне генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о жестоком убийстве украинского защитника в Донецкой области. Россияне обезглавили украинского бойца.

Правоохранители установили личность казненного россиянами военного. Также были идентифицированы российские командиры, причастные к преступлению.