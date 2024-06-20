Украина и Ирландия согласовали содержание соглашения по безопасности
Заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква провел встречу с заместителем министра иностранных дел Ирландии Соней Хайланд, на которой обсудили Саммит мира и будущее двустороннее соглашение по безопасности, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Офиса президента.
На встрече обсуждали возможность заключения двустороннего соглашения по безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Ирландия присоединилась вскоре после ее подписания.
Стороны согласовали ориентировочное содержание проекта двустороннего соглашения, а также договорились о скорейших дальнейших шагах.
"Благодарны за личное участие премьер-министра Ирландии Саймона Гарриса в Саммите мира и присоединение Ирландии к Общему коммюнике по его результатам. Наши совместные усилия приближают установление справедливого мира, восстановление Устава ООН и международного права", — добавил Игорь Жовква.
Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина и Ирландия договорились начать подготовку двустороннего соглашения о "гарантиях безопасности".