Украина и Ирландия согласовали содержание соглашения по безопасности

Заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква провел встречу с заместителем министра иностранных дел Ирландии Соней Хайланд, на которой обсудили Саммит мира и будущее двустороннее соглашение по безопасности, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

На встрече обсуждали возможность заключения двустороннего соглашения по безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Ирландия присоединилась вскоре после ее подписания.

Стороны согласовали ориентировочное содержание проекта двустороннего соглашения, а также договорились о скорейших дальнейших шагах.

"Благодарны за личное участие премьер-министра Ирландии Саймона Гарриса в Саммите мира и присоединение Ирландии к Общему коммюнике по его результатам. Наши совместные усилия приближают установление справедливого мира, восстановление Устава ООН и международного права" , — добавил Игорь Жовква.

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина и Ирландия договорились начать подготовку двустороннего соглашения о "гарантиях безопасности".