Ермак: Россия планирует сорвать второй саммит мира

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Россия планирует попытки срыва второго саммита мира, к которому готовится Украина, сообщает Деловая столица.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Россиян огорчает поддержка Украины на Западе и среди стран Глобального Юга" , – сообщил Ермак.

По его словам, справедливый мир согласно Уставу ООН все равно победит попытки врага изменить мировой порядок и правила игры, и России придется их принять.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия пыталась сорвать Глобальный саммит мира в Швейцарии, чувствуя угрозу от обсуждения основополагающих принципов международного права.