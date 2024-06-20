Лубинец: Украина вернула с оккупированных территорий еще 10 детей

Еще десять украинских детей, проживавших на временно оккупированных территориях, вернули домой. Они вместе со своими родными проживали в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает его Telegram-канал.

Как отмечает Лубинец, сейчас они на подконтрольной Украине территории и "приходят в себя от пережитых ужасов, которые им устраивали оккупационные власти".

"Поражают масштабы принудительной мобилизации - по словам возвращенных, без российского паспорта нельзя сделать никакого действия или получить медицинскую помощь. Дети собственными глазами видели, как россияне совершали безосновательные обыски в их жилищах" , - информирует он.

Как рассказал уполномоченный ВР по правам человека, мама одного из мальчиков сообщила, что им пришлось проживать в поврежденном российским снарядом доме.

"Новая власть" заставляла детей ходить в российскую школу и по понедельникам петь гимн страны, которая принесла разруху, страх и беспорядок. К счастью, некоторым удавалось получать онлайн украинское образование, однако родителей запугивали, что в таком случае детей будут отбирать" , - рассказал Лубинец.

Он отметил, что семьи приняли решение оставить все, чтобы уберечь жизнь и будущее своих детей.

"Вернувшиеся уже посетил наш Центр защиты прав ребенка. С ними пообщалась компетентная мультифункциональная команда, зафиксировавшая преступления, свидетелями или жертвами которых они были" , - подытожил омбудсмен.

Украина возвращает детей домой.

В частности, в апреле Катар помог Украине вернуть домой четыре группы детей.

Также недавно Украина вернула с временно оккупированных Россией территорий еще 13 детей вместе с семьями.

Накануне Украина вернула с временно оккупированных россиянами территорий еще шестерых детей, трое из них - полусироты.

Несколькими неделями ранее Украина вернула с временно оккупированных россиянами территорий еще троих детей, одна из них - сирота.