СМИ: США из-за Украины затормозят контракты других стран на Patriot и ракеты

Правительство США намерено остановить все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты-перехватчики к ним до тех пор, пока Украина не будет иметь достаточного количества оборудования для защиты от воздушных атак России, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на трех человек, знакомых с этим решением.

Собеседники сообщили, что об этом решении Штаты объявят в четверг. Это произойдет после того, как президент Джо Байден заявил на прошлой неделе в Италии, что он добился обязательств по поставке дополнительных систем противовоздушной обороны в Украину. Они будут включать батареи Patriot.

Байден заявил, что пять стран согласились отправить Patriot и другие системы противовоздушной обороны в Украину, и что другим странам, ожидающим поставки американских систем, придется подождать, потому что "все, что у нас есть, пойдет в Украину, пока их потребности не будут удовлетворены".

Говоря рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским после подписания 10-летнего соглашения по безопасности на полях саммита G7 в Апулии, Байден добавил, что Киев начнет получать больше систем "относительно быстро".

Заявление США в четверг закрепит обязательства Байдена перед Киевом и гарантирует, что Украина получит системы Patriot, необходимые для защиты городов и критически важной инфраструктуры, сообщили изданию два человека, знакомых с этим решением.

Среди стран, у которых открыты заказы на будущую поставку систем Patriot, – Польша, Румыния и Германия. Испания также имеет открытый заказ на пусковые установки Patriot, а коалиция стран НАТО в январе разместила заказ на 1000 ракет Patriot.

Накануне сообщалось, что Соединенные Штаты не смогут поставить Швейцарии ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в предполагаемые сроки, потому что отдают приоритет в новых поставках Украине.