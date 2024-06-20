На фронте 59 столкновений, половина из них продолжается – Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений уже возросло до 58. К настоящему времени половина из них продолжается почти вдоль всей линии фронта. Наибольшую активность оккупанты проявляют в Покровском и Краматорском направлениях. Силы обороны сдерживают российские атаки.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:00 20 июня.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации продолжает терпеть приграничья Черниговской и Сумской областей. С начала суток, из артиллерии, враг бил, в частности, по направлениям Забрамы (РФ), Теткиного (РФ) и Черноземного городка (РФ).

Также российский агрессор со своей территории продолжает бомбить Харьковщину. С направления Белгорода (РФ) враг нанес два удара с использованием четырех КАБов по Липцам и Нескучному и сбросил две авиабомбы на Волчанск. В районе села Тихое, что неподалеку от этого города, отражена одна вражеская атака.

На Купянском направлении в настоящее время продолжаются семь боевых столкновений в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Стельмаховки и Песчаного. Два штурмовых действия врага уже отражены. На Лиманском направлении наши защитники жестко остановили врага в районе Невского. Возле Сергеевки оккупанты продолжают атаковать.

На Краматорском направлении враг концентрирует усилия недалеко от Калиновки и Временного Яра. Семь попыток потеснить наши подразделения с занимаемых позиций потерпели неудачу. Шесть боеприкосновений продолжаются вблизи Клещеевки, Нового, Торецкого и Ивановского.

В Покровском направлении агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 19 раз пытались улучшить тактическое положение в районах Новоалександровки, Александрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоселовки Первой. 11 вражеских атак украинские воины успешно отбили, восемь – еще продолжаются. Наиболее активный враг у Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили уже восемь наступательных действий российских войск. Вблизи Красногоровки и Паросковевки три боестолкновения еще продолжаются.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.