ГУР: Россияне уже год на пике по производству ракет

В Главном управлении разведки заявили, что россияне вышли на пик возможностей по производству ракет и уже год в нем находятся.﻿﻿ Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает Украинская правда.

"Там (в РФ - ред.) продолжается производство. Оно устойчивое. Условно говоря, они вышли на пик возможностей и уже стабильно последний год в нем находятся" , – сказал Юсов.

Также, по словам Юсова, на северной границе страны враг продолжает свою операцию, основной стратегической целью которой является "отвлечение наших сил и средств", потому что основные события продолжают разворачиваться на востоке страны, но ситуация на Харьковщине также остается напряженной.

В то же время нашествие россиян на Харьковщине защитники остановили, хотя ситуация все еще сложная: "Глобально, их замысел не удался".

Представитель ГУР добавил, что группировка россиян на этом направлении сохраняется, происходит ротация. Оккупанты вводят новые подразделения для пополнения потерь.