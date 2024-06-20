Финляндия прервала отношения с Россией, пока идет война в Украине

Финляндия представила новый доклад о внешней политике и политике безопасности. Теперь политика Хельсинки основана на "реализме, основанном на ценностях", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Yle.

В докладе также говорится о "новой эре внешней политики и политики безопасности". Это первый доклад Финляндии с вступления в НАТО.

Согласно новому докладу, войне России в Украине не видно конца. Поэтому нельзя исключать угрозу расширения военных действий России за пределы Украины. Финляндия и ЕС должны быть готовы к этому.

В то же время отношения между державами во всем мире находятся в беспорядке, а международная система, основанная на правилах, подвергается сомнению, особенно под руководством Китая и России.

При этом в докладе говорится, что вторжение России в Украину коренным образом изменило отношения между Финляндией и РФ.

"Политические отношения теперь разорваны. Функционируют только дипломатические отношения и необходимое сотрудничество между властями, в том числе на границе. Политические отношения с Россией не могут быть построены до тех пор, пока Россия продолжает агрессивную войну и нарушает международное право" , - говорится в сообщении.

Однако Финляндия будет стараться по мере возможности поддерживать условия функционирования российского гражданского общества. В докладе также подчеркивается важность сохранения знаний о России.

Несмотря на свою воинственность, Россия, как считается, не представляет непосредственной военной угрозы для Финляндии. Однако в докладе говорится, что к применению или угрозе применения военной силы против Финляндии необходимо быть готовым.

Ожидается, что Россия продолжит гибридные атаки на Финляндию. Примером этого является переброска просителей убежища к восточной границе. К ущербу, нанесенному критически важной инфраструктуре, следует подготовиться более тщательно.

Отношения Финляндии и России

С 2022 года отношения между Финляндией и Россией переживают период резкого охлаждения. Этому послужили ряд геополитических событий, ключевым из которых стало вторжение России в Украину, а также последовательное вступление Финляндии в НАТО.

В мае 2022 года Финляндия, ссылаясь на возросшие угрозы со стороны России и стремление к обеспечению собственной безопасности, официально подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Данный шаг не остался без реакции со стороны России, которая выступила с угрозами применения военных контрмер.

В апреле 2023 года Финляндия стала полноправным членом НАТО, существенно укрепив свои гарантии безопасности. Россия же восприняла этот шаг как серьезный вызов своим стратегическим интересам в регионе.