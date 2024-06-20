Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot

Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине одну систему ПВО Patriot. Об этом сообщили в администрации румынского президента, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Ввиду значительного ухудшения ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно энергетическую, и региональных последствий этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками, члены Совета решили передать в дар Украине систему Patriot" , - говорится в заявлении Совета обороны.

При этом отмечается, что пожертвование будет сделано на условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно с США, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы ПВО.

Patriot для Украины

В конце мая президент Румынии Клаус Йоханнес обозначил, что решение о судьбе ЗРК Patriot будет за Высшим советом национальной обороны. При этом он акцентировал внимание на том, что передача системы не должна негативно сказаться на противовоздушной обороне самой Румынии.

Премьер-министр страны Марчел Чолаку же сообщил о несогласии с этой идеей министра обороны Румынии.

Тем не менее, власти не отказались от рассмотрения возможности передачи ЗРК, так как система может быть использована для защиты и румынской территории.