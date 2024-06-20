Президент Румынии снял кандидатуру на пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Иоганнис официального объявил, что выходит с гонки за должность генсека НАТО, тем самым уволив путь для главы правительства Нидерландов Марка Рютте. Об этом шла речь на заседании Высшего совета национальной обороны (CSAT), сообщает Европейская правда.

В ходе заседания президент Румынии объявил, что в конце прошлой недели проинформировал своих союзников по НАТО о том, что он снимает свою кандидатуру.

Иоганнис попросил членов Совета высказать свое мнение о кандидатуре Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО.

Как отмечалось, участники заседания высказались в пользу поддержки Румынией кандидатуры нидерландского премьер-министра.

65-летний Иоганнис объявил о намерениях побороться за высшую должность в Североатлантическом альянсе в марте, отмечая, что он представляет восточный фланг НАТО. Но долгое время его открыто поддержала только Венгрия.

Недавно, однако, Будапешт снял возражения против назначения генсеком НАТО Марка Рютте. На этом фоне СМИ анонсировали снятие кандидатуры Клауса Иоганниса, которая окончательно откроет путь главе правительства Нидерландов по пути к должности.