В Донецкой области бригада энергетиков попала под обстрел: есть раненый

В Донецкой области во время ремонтов бригада энергетиков попала под вражеский обстрел, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"В Донецкой области во время выполнения работ на одной из линий электропередачи попала под обстрел бригада энергетиков" , - говорится в сообщении.

Один из энергетиков - 33-летний мастер - получил ранения. Пресс-служба сообщает, что он доставлен в больницу г. Константиновка, врачи оказывают необходимую помощь.

Напомним:

В Украине во время последних атак 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.

Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно повреждено оборудование станции.

Ранее Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.