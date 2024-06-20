СМИ: Украина может получить от Южной Кореи системы ПВО
Южная Корея может пересмотреть свою позицию по поставкам вооружений в Украину и потенциально может передать Киеву системы ПВО, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Стоит отметить, что советник по национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чан Хо Джин сообщил о планах по пересмотру позиции страны относительно поставок оружия Украине.
Причиной этого стал подписанный договор между Россией и Северной Кореей. Он предусматривает взаимное обязательство оказать немедленную военную помощь, если одна из стран подвергнется нападению.
Представитель президента заявил, что Южная Корея будет сохранять стратегическую двусмысленность в отношении типов вооружений, которые могут поставляться в Украину.
"Конкретные меры будут объявлены позже, и будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее", - сказал чиновник.
Что может получить Украина
По данным правительственных источников, в список могут попасть системы ПВО, поскольку Украина нуждается в противоракетных системах для отражения российских воздушных ударов.
Стоит отметить, что Южная Корея обладает различными системами ПВО, а именно:
- MIM-104 Patriot - Южная Корея использует модернизированные версии, такие как PAC-2 и PAC-3;
- K-SAAM - корейская система ПВО, разработанная для защиты кораблей от ракетных и воздушных угроз;
- KM-SAM - южнокорейская зенитно-ракетная система средней дальности, разработанная на базе технологий из российской системы 9К37 "Бук";
- K30 Biho - зенитный самоходный комплекс ближнего действия, оснащенный 30-мм автоматическими пушками и ракетами;
- THAAD - американская система ПВО, предназначенная для перехвата баллистических ракет средней дальности в верхних слоях атмосферы.
Что предшествовало
Недавно РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий "немедленное" оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран.
Сеул в ответ на это решил рассмотреть возможность поставок оружия в Украину. Хотя до этого отказывался от прямых поставок вооружений.