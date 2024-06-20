Европейские компании продолжают инвесторовать в РФ, несмотря на войну — исследование

За почти два с половиной года с начала полномасштабного вторжения в Украину, в России зарегистрировано 16 533 новых компаний с иностранными участниками из 143 стран. Об этом пишет аналитическая платформа YouControl, сообщает Лига.net.

Общая сумма инвестиций в эти компании составляет более 240 миллиардов рублей (около $2,7 миллиарда).

К некоторым предприятиям привлечены как юридические лица, так и физические лица из разных стран одновременно. Крупнейшими инвесторами стали такие страны как Беларусь (5131 компания), Китай (3763 компании), Кыргызстан (1695 компаний), Казахстан (1063 компании) и Узбекистан (889 компаний).

Инвесторами из европейских стран являются более 700 предприятий, среди которых 120 компаний имеют представителей из Молдовы, 88 – из Латвии, 87 – из Германии, 73 – из Италии и 73 – из Сербии. Также около 200 российских компаний имеют юридические лица из оффшорных зон, в том числе 120 компаний связаны с Кипром.

Основными отраслями, на которые направлены инвестиции, стали торговля (8598 компаний), строительство (1950 компаний), административные и сопутствующие дополнительные услуги (1058 компаний), а также перерабатывающая промышленность (1048 компаний).

Есть вероятность, что Россия использует специальные административные районы для снижения санкционного давления и сокрытия активов.