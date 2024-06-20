ОП заставляет Дубинского согласиться на обмен в РФ, но он отказывается - адвокаты

Нардеп Александр Дубинский, которого подозревают в государственной измене и служебном подлоге, отказался от обмена в РФ. Со ссылкой на его Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Защита нардепа утверждает, что информация о его обмене в РФ не соответствует действительности и является "провокацией по указанию ОП".

"Вбросы о возможном обмене Александра Дубинского нужны следственным органам, чтобы скрыть фальсификации, которые Александр и его защитники эффективно и публично дезавуируют в судах. .... Это - попытка заставить Дубинского согласиться на такой обмен, с учетом беззакония и произвола, который происходит" , - сказали они.

Адвокаты отметили, что заявление об отказе от обмена Дубинский написал и сделал еще в январе 2023 года.

Напомним, 2 декабря 2023 года Дубинский заявил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО. Впоследствии в полиции Киева отрицали информацию об избиении. Изолятор готовит обращение по поводу действий адвокатов.

13 ноября 2023 года СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Также Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил нардепа Дубинского под стражей.

ВАКС обязал полицию расследовать избиение Дубинского в СИЗО.