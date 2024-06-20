Германия передала Украине часть спецтехники для ремонта энергетической инфраструктуры

Украина получила от Германии часть партии спецтехники для восстановления энергетической инфраструктуры. Об этом заявило Министерство энергетики, сообщает Новое время.

Как говорится в сообщении, Украине передали два автомобиля Mercedec-Benz Arocs с краном-манипулятором для работ на электросетях.

В Минэнерго добавляют, что Германия передала часть из партии из 16 единиц спецтехники на сумму 2,3 миллиона евро. Автомобили закупили в рамках украинско-немецкого энергетического партнерства.

Там отметили, что часть авто уже доставили в Украину, их передали энергетикам Харьковской, Николаевской, Тернопольской областей. Другие автомобили будут переданы операторам системы распределения в Запорожской, Черкасской областях, дополнительная техника поедет в Харьковскую и Николаевскую области.

В Минэнерго добавляют, что с марта 2022 года Украина получила от Германии 120 грузов гуманитарной помощи для энергосектора. Речь идет о трансформаторах, генераторах, кабелях, кабельной арматуре для воздушных линий.